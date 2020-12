górnictwo 2 godziny temu

Mennica Skarbowa zwiększyła sprzedaż złota o ok. 70% r/r do 1,5 t. w I-III kw.

Warszawa, 04.12.2020 (ISBnews) - Mennica Skarbowa sprzedała ok. 1,5 tony złota w I-III kwartale br., co oznacza wzrost o ok. 70% w skali roku. Udział kanału online w wolumenie sprzedaży, który niedawno wynosił kilkanaście procent - obecnie, w niektórych miesiącach znacznie przekracza 20%, podała spółka. Nadchodzące tygodnie powinny przynieść kolejne wzrosty, szczególnie w zakresie sprzedaży złotej biżuterii.