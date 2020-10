Mercator Medical chce przeznaczyć na dywidendę 10-20% zysku za 2020 r.

"Znam ten model i nie ulega kwestii, że gdyby nas przejął jakiś agresywny fundusz amerykański - co się nie stanie - to pewnie by to zrobił. Ale my pochodzimy z Krakowa, który ma tysiąc lat i jesteśmy na wskroś konserwatywni. Byliśmy, jesteśmy i będziemy konserwatywni, więc nie bierzemy takiego wariantu pod uwagę" - podkreślił.