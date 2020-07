Umowy dotyczą dostaw przewidzianych do realizacji w partiach w okresie do marca 2021 r., podano.

"Umowy regulują m.in. zasady odbioru produktów, płatności, reklamacji, rozwiązywania ewentualnych sporów oraz rozwiązania umowy, przy czym w odniesieniu do jednej z tych umów, o szacowanej wartości ok. 331 140 tys. zł, odbiorca jest uprawniony do jej rozwiązania bez wskazywania powodu z zachowaniem 90-dniowego okresu wypowiedzenia" - czytamy w komunikacie.