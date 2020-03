Mercator Medical miał 2,33 mln zł straty netto, 24,63 mln zł EBITDA w 2019 r.

"Grupa Mercator Medical wypracowała w 2019 roku 24,6 mln zł wyniku EBITDA, co jednak przy zaktualizowaniu wartości aktywa podatkowego w Tajlandii (zdarzenie niegotówkowe) i ponoszeniu kosztów finansowych długu wykorzystanego na budowę fabryki rękawic z lateksu syntetycznego nie pozwoliło na osiągnięcie zysku netto (-2 mln zł). Miniony rok rozpoczął się od trudnego okresu splotu negatywnych czynników zewnętrznych i wewnętrznych. Kontynuując długoterminowy wzrost skali działania, z kwartału na kwartał grupa dynamicznie zwiększała zyskowność, notując w rekordowym III kw. najwyższe w swojej historii wartości kwartalnych skonsolidowanych przychodów i EBITDA. Trend ten nieco zwolnił w IV kwartale, do czego przyczyniły się m.in. niewystarczające względem popytu zapasy rękawic w segmencie dystrybucyjnym" - czytamy w komunikacie.

Wzrost sprzedaży do USA o 72% rok do roku sprawił, że to właśnie kraj ten stał się największym odbiorcą grupy (159 mln zł) w 2019 r. Sprzedaż w Polsce wzrosła o 13%, do 150 mln zł i to właśnie te dwa kraje odpowiadały za ponad 57% obrotów. Na trzecim miejscu uplasowała się Ukraina (35 mln zł, +43%), na czwartym - Rosja (32 mln zł, +21%), a na piątym Rumunia (23 mln zł, +14%).