Mercator Medical miał 230,09 mln zł zysku netto, 269,9 mln zł EBITDA w I poł.

"W I półroczu 2020 r. grupa kapitałowa Mercator Medical powiększyła przychody ze sprzedaży o 320,4 mln zł, tj. o 124,4% w porównaniu do pierwszego półrocza poprzedniego roku. Wzrost ten to efekt głównie wzrostu cen produktów sprzedawanych przez Grupę wywołany skokowym wzrostem popytu (epidemia koronawirusa). Wzrost wolumenu sprzedaży rękawic w pierwszym półroczu 2020 roku, wynoszący ponad 25,2%, jest również istotnym czynnikiem wpływającym na rekordowe wyniki sprzedaży w omawianym okresie, ale nie aż tak istotnym jak wzrost cen. Przychody ze sprzedaży wyprodukowanych w grupie kapitałowej Mercator Medical rękawic diagnostycznych wzrosły w omawianym okresie o nieco ponad 130% (tj. o 151,5 mln zł), a ich wzrost ilościowy wyniósł niemal 15,4% (w pierwszym półroczu sprzedano prawie 224 mln szt. rękawic więcej niż w analogicznym okresie roku ubiegłego). Z kolei przychody ze sprzedaży towarów i materiałów (nabywane głównie od dostawców zewnętrznych rękawice, opatrunki i wyroby z włókniny) zwiększyły się o 122,6%

(tj. o 170,8 mln zł), co było efektem w większości wzrostu cen i wolumenów rękawic oraz maseczek chirurgicznych. Wzrost ilościowy rękawic, nabywanych od innych producentów i sprzedawanych przez Grupę wyniósł niemal 38,0% (w pierwszym półroczu sprzedano ponad 426 mln szt. rękawic więcej niż w analogicznym okresie roku ubiegłego)" - czytamy w sprawozdaniu zarządu.