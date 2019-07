Mercator Medical miał wstępnie 1,2 mln zł zysku netto w II kw. 2019 r.

"Grupa Mercator Medical nie tylko utrzymała wysoką dynamikę przychodów, ale zdecydowanie poprawiła marże wobec poprzedniego kwartału. Skonsolidowana sprzedaż wzrosła szacunkowo w ujęciu rok do roku o 55%, do 136,5 mln zł (+13% wobec I kw. 2019). Szacunkowy wynik EBITDA drugiego kwartału miał wartość 6,8 mln zł, co oznacza spadek o 14% w ujęciu rok do roku, ale jednocześnie jest to wartość aż 3,7 razy wyższa w ujęciu kwartał do kwartału. Na poziomie wyniku netto (1,2 mln zł) wzrost wobec II kw. 2018 roku przekracza 300%, a wobec I kw. 2019 roku widać poprawę o 4,1 mln zł (w poprzednim kwartale strata netto 2,9 mln zł)" - czytamy w komunikacie.