Mercator Medical: Wpływ pandemii będzie widoczny w wynikach I kwartału

"To poszerza bazę klientów i daje perspektywy na przyszłość. Mamy też zapytania od rządów. To jest paliwo na przyszłość. Jak to wykorzystamy, to będzie zależało, jak pandemia się będzie rozwijać. Mamy przeczucie, że jak ktoś raz założy rękawice i poczuje się komfortowo - to da potencjał na przyszłość" - powiedział Kruszewski.