Mercor kupił linię technologiczną do produkcji płyt mcr Silboard za 3 mln zł

Linia technologiczna pozwoli grupie na dokończenie rozpoczętej inwestycji w płytę mcr Silboard i przejście od produkcji demonstracyjnej do produkcji przemysłowej tego wyrobu. Rozwój sprzedaży płyt mcr Silboard jest strategicznym kierunkiem rozwoju grupy, podano.

"Urządzenia zostały zakupione przez grupę od syndyka masy upadłości Quartec sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej z siedzibą we Wszemirowie. Wcześniej były one wykorzystywane do produkcji płyt elewacyjnych. Wartość rynkowa zakupionej linii technologicznej wynosiła 36 mln zł netto. Przeprowadzony audyt wskazał na bardzo dobry stan techniczny nabytych urządzeń i niski stopień ich zużycia (na poziomie 6%)" - czytamy w komunikacie.