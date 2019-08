Mercor miał 4,94 mln zł zysku netto, 9,92 mln zł EBITDA w I kw. r. obr.

"Grupa w tym okresie zwiększyła skalę działania w kraju (+15% do 47,6 mln zł). Sprzedaż zagraniczna była zbliżona do ubiegłorocznego poziomu (-3% do 39,7 mln zł). Sprzedaż w Polsce stanowi 54% przychodów grupy, a sprzedaż zagraniczna 46%" - czytamy w komunikacie.

i geograficzną. Rozwijamy sprzedaż nowych produktów i opracowujemy nowe rozwiązania. Otoczenie rynkowe sprzyja naszej grupie i widzimy wiele możliwości rozwoju, stawiając głównie na ekspansję geograficzną i nowości w ofercie. Jedną z nich jest innowacyjna płyta ogniochronna mcr Silboard. By uruchomić produkcję na dużą skalę, w kilku wariantach rozmiarowych, przenieśliśmy w ostatnich miesiącach zakupioną w maju linię technologiczną do zakładu koło Płocka. Jesteśmy w trakcie procesu montażowego i adaptacyjnego, który chcemy zakończyć w I połowie przyszłego roku. Zdobywamy kolejne, ciekawe kontrakty, II kwartał roku 2019/20 rozpoczęliśmy bardzo dobrze - w samym lipcu odnotowaliśmy 23-procentowy wzrost wartości zamówień rok do roku, do 39 mln zł" - skomentował prezes Krzysztof Krempeć, cytowany w komunikacie.