Mergermarket: Wartość transakcji M&A w CEE spadła o 15,9% r/r w I poł. 2019 r.

W I półroczu 2019 r. w regionie CEE zrealizowane zostało 306 transakcji o wartości 11,2 mld euro, do czego przyczyniły się dwie umowy o wartości powyżej 1 mld euro. Rok wcześniej były to 334 transakcje o wartości 13,3 mld euro, podano w trakcie Mergermarket and Unquote's CEE M&A and Private Equity Forum 2019, które odbywa się w Warszawie.

"Fuzje i przejęcia, których celem są firmy z CEE wydają się stabilne mimo niepewności na globalnych rynkach. Aktywność w tym regionie pozostała zbliżona do danych z 2018 roku, mimo spowolnienia w innych częściach Europy. W przeciwieństwie do światowych trendów, w przyszłości do wzrostu rynku powinny się przyczyniać przejęcia realizowane przez firmy spoza tego regionu, a nie wewnątrzregionalne" - ocenił research relationship manager w Mergermarket Zaynab Dost, cytowany w komunikacie.

Jak wynika z raportu, tempo umów zawieranych przez fundusze private equity odbudowało się po bardzo słabym początku 2019 roku. W okresie styczeń-lipiec liczba zawartych umów (46) była wyższa niż w analogicznym okresie 2018 roku (36). Wciąż jednak daleko mu do dynamiki rynku sprzed kilku lat, bo takie czynniki, jak wysokie oczekiwania cenowe i wątpliwości co do średniookresowej sytuacji gospodarczej stanowią czynniki ograniczające aktywność M&A.

"Mimo trudnego rynku, wzrost aktywności w krajach bałtyckich i pojawienie się nowego, prawdziwie lokalnego kapitału w takich regionach, jak Czechy stanową zachęcające sygnały. Ponadto, rekordowy poziom kapitału dostępnego w regionie powinien zapewnić dalszy napływ finalizacji umów" - dodał szef Data & Research w Unquote, siostrzanej firmie Mergermarket Julian Longhurst, również cytowany w komunikacie.

"Fundusze private equity stają się coraz ważniejsze w naszym regionie, szczególnie, jeśli wziąć pod uwagę relatywną słabość lokalnych giełd. Pozyskanie znaczących środków w drodze publicznych emisji akcji jest coraz trudniejsze. W tym kontekście, transakcje M&A grają ważną rolę w dostarczaniu kapitału młodym, innowacyjnym firmom i zapewnianiu ich rozwoju. Są także kluczowe dla zmiany generacyjnej obserwowanej w naszym regionie. Założyciele wielu firm, często powstałych w latach 90-tych, zaraz po upadku komunizmu - dojrzewają do przekazania ich w nowe ręce" - skomentował także prezes BNP Paribas Bank Polska Przemek Gdański.

