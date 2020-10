Merlin Commerce kupi prawa do znaku towarowego i domeny 'merlin.pl'

"Zarząd Merlin Group, w nawiązaniu do przekazywanych przez emitenta informacji o stanie postępowania upadłościowego spółki zależnej Magus S.A. w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Poznaniu, a także informacji o dążeniu emitenta do zabezpieczenia praw do znaku towarowego oraz domeny internetowej 'merlin.pl', informuje o powzięciu informacji o przyjęciu przez syndyka masy upadłości Magus oferty nabycia składnika masy upadłości w postaci wartości niematerialnych i prawnych 'domeny, znaki towarowe', opisanych przez rzeczoznawcę majątkowego w raporcie z wyceny majątku Magus z dnia 16 września 2019 r." - czytamy w komunikacie.

"Spółka wskazuje, że zarząd Merlin Commerce podejmie odpowiednie kroki mające na celu jak najszybsze zawarcie stosownej umowy nabycia praw do powyższego składnika masy upadłości, o zawarciu której emitent poinformuje w drodze osobnego raportu. Nabycie praw do znaku towarowego 'merlin.pl' ma na celu zabezpieczenie interesów grupy kapitałowej Merlin Group m. in. przez zachowanie prawa do korzystania ze znaku towarowego oraz domeny internetowej 'merlin.pl', dzierżawionych przez Merlin Commerce" - podsumowano w materiale.