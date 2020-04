MF: Aby otrzymać wsparcie z tarczy finansowej, należy złożyć deklarację VAT

Z tarczy finansowej Polskiego Funduszu Rozwoju (PFR) mogą skorzystać firmy których m.in. przychody spadły w związku z COVID-19 po 1 lutego br. o co najmniej 25% w dowolnym miesiącu, w porównaniu do poprzedniego miesiąca lub analogicznego okresu roku ubiegłego.

Tarcza finansowa to program o wartości ok. 100 mld zł skierowany do mikrofirm (zatrudniających co najmniej 1 pracownika) oraz małych, średnich i dużych przedsiębiorstw. Jego celem jest ochrona rynku pracy i zapewnienie firmom płynności finansowej w okresie poważnych zakłóceń w gospodarce. Program skierowany jest do około 670 tys. polskich przedsiębiorców.