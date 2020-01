MF chce zmienić podejście do podatników i zapowiada wdrożenie Twój e-US

"Pracujemy dla naszych klientów, których mamy w Polsce 27 mln. Musimy więc zmienić nasze podejście. Musimy być bardzo transparentni, aby wiedzieli, na co idą przekazane przez nich pieniądze w formie podatków. Planujemy wszystko, co jest możliwe, mierzyć. Będziemy m.in. używać badania klientów, co im się podoba, co im przeszkadza, ile czasu poświęcają na pewne działania. Będziemy także chcieli, aby kontrolerzy urzędów skarbowych, którzy chodzą i sprawdzają firmy również podlegali ocenie" - powiedział minister finansów Tadeusz Kościński podczas spotkania z mediami.

Wiceminister finansów Tomasz Słaboszowski powiedział także, że mikrorachunki, które są wdrażane od początku tego roku są istotne dla przyszłych działań resortu i stanowią element większej całości.

"Resort chciałby w przyszłości wprowadzić jak najwięcej usług, które podatnik będzie mógł realizować online, a jeżeli będzie musiał iść do urzędu, to będzie mógł to zrobić w każdej lokalizacji. Docelowo chcielibyśmy nawet, aby istniał jeden organ egzekucyjny w województwie, ale to kwestia dalekiej przyszłości. Chcemy uwolnić duże zasoby kadrowe, które są w urzędach. Poza tym urzędy skarbowe powinny iść w kierunku w pierwszej kolejności udzielania pouczenia. Pojawią się ankiety oceniające zarówno urzędników obsługujących podatników w urzędach jak i kontrolujących" - powiedział Słaboszowski.

"W tym roku jednym z głównych zadań będzie stworzenie e-urzędu" - zapowiedział Kościński.

Zdaniem ministra, to narzędzie pozwoli także przeprowadzić wiele analiz przez resort finansów.

Jak wyjaśniają przedstawiciele resortu, Twój e-Urząd Skarbowy (Twój e-US) jest budowany w oparciu o portal podatki.gov.pl i ma pozwolić podatnikowi m.in. na swobodny dostęp do wszystkich cyfrowych rozwiązań, dzięki którym będzie mógł załatwić sprawę niezależnie od tego, gdzie obecnie się znajduje. Harmonogram wdrożenia tego rozwiązania jest rozpisany na 3 najbliższe lata, a pierwsza usługa w ramach tego projektu już się pojawiła i jest to możliwość wysłania formularza do urzędu skarbowego z informacją o dokonaniu przelewu na rachunek spoza wykazu podatników VAT. W kolejnym kwartale mają się pojawić kolejne e-usługi.

W ramach Twój e-US planowane są m.in takie e-usługi, jak: e-konto podatnika (dla podatników płacących PIT, CIT, VAT, które są osobami fizycznymi, prawnymi lub podmiotami nieposiadającymi osobowości prawnej), e-konto płatnika dla osób fizycznych, e-konto komornika i e-konto notariusza. Podatnik będzie mógł online sprawdzić wszystkie swoje płatności, stan rozliczeń, a jeżeli jakość dokumentów pozwoli, to będą podatnikowi ujawnione także historyczne dane. Będzie możliwe również wykonanie płatności online zobowiązań podatkowych, mandatów czy opłat skarbowych. Podatnik będzie mógł również uzyskać odpowiednie zaświadczenia np. o nie zaleganiu z podatkami. Docelowo wykaz podmiotów płacących podatek VAT jak i Twój e-PIT staną się częścią Twój e-US.

MF planuje także dalsze rozszerzenie mikrorachunków na pozostałe podatki. Jeszcze w tym półroczu jaka pierwsze na VAT-14. Od marca planowana jest konkretna identyfikacja podmiotów, które tworzą zatory płatnicze. Od 1 kwietnia dla części firm ma zniknąć deklaracja VAT-7 i VAT-7K a od 1 lipca pozostałe podmioty mają zostać zwolnione na rzecz rozszerzonego pliku JPK. W pierwszym półroczu resort panuje wprowadzenie "Slim VAT - Simple Local And Modern, który ma być dostosowany do potrzeb małych firm. Wprowadzone mają zostać również w tym roku kasy wirtualne, co jest odpowiedzią na oczekiwania klientów mobilnych i cyfrowych.

