MF: Deficyt budżetu wyniósł 85 mld zł na koniec XII 2020 wg wstępnych danych

"W okresie styczeń - grudzień 2020 r. dochody budżetu państwa były wyższe o 19,3 mld zł w porównaniu z rokiem 2019. Dochody podatkowe budżetu państwa były wyższe w stosunku do roku 2019 r. o ok. 3 mld zł.

W roku 2020 r. wykonanie dochodów niepodatkowych wyniosło ok. 47,4 mld zł i było wyższe o ok. 16 mld zł (tj. 50,9%) w stosunku do wykonania w 2019 r. W czerwcu miała miejsce wpłata z zysku Narodowego Banku Polskiego za rok 2019 w wysokości 7,4 mld zł, która nie wystąpiła w 2019 r. Ponadto wyższe wykonanie dochodów niepodatkowych w 2020 r. wynika z wpłat z tytułu aukcji uprawnień do emisji gazów cieplarnianych oraz dodatkowych dochodów z tytułu obsługi długu skarbu państwa, podano również.