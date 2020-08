MF: Deficyt w budżecie wyniósł 16,29 mld zł na koniec lipca wg wstępnych danych

Dochody budżetu państwa z podatków pośrednich wyniosły 137,12 mld zł w styczniu-lipcu br., co stanowiło 50% rocznego planu, podało Ministerstwo Finansów . Wpływy z podatku akcyzowego wyniosły po siedmiu miesiącach br. 38,54 mld zł, co stanowiło 51,3% rocznego planu.

"W okresie styczeń - lipiec 2020 r. wykonanie dochodów niepodatkowych wyniosło ok. 34,9 mld zł i było wyższe o ok. 17,3 mld zł (tj. 98,6%) w stosunku do wykonania w okresie styczeń - lipiec 2019 r. W czerwcu miała miejsce wpłata z zysku Narodowego Banku Polskiego za rok 2019 w wysokości 7,4 mld zł, która nie wystąpiła w 2019 r. Ponadto wyższe wykonanie dochodów niepodatkowych w okresie I-VII 2020 r. wynika z wpłat z tytułu aukcji uprawnień do emisji gazów cieplarnianych" - czytamy w komunikacie.