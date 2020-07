MF i PAIH podpisały deklarację o współpracy dot. m.in. podatków i inwestycji

"Zależy nam na tworzeniu w Polsce przyjaznego klimatu dla nowych przedsięwzięć i inwestycji. Dzisiejsza deklaracja o współpracy to kolejny krok mający na celu podniesienie jakości obsługi podatników oraz wypracowanie i podtrzymanie partnerskich i przyjaznych relacji między administracją skarbową, a jej 'klientami'. To także dowód na to, że wsłuchujemy się w potrzeby rynku i skutecznie na nie odpowiadamy" - powiedział minister finansów Tadeusz Kościński, cytowany w komunikacie.