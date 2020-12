MF: Mikro i MŚP zaoszczędzą ok. 7 mld zł na wprowadzonych zmianach podatkowych

Wiceminister finansów Jan Sarnowski przypomniał, że w roku ubiegłym obniżki podatków (m.in. obniżka PIT z 18 do 17%, ponad dwukrotne zwiększenie kosztów pracowniczych i PIT-0 dla młodych) dotyczyły przede wszystkim pracowników i sprawiły, że w ich kieszeniach pozostało ok. 12 mld zł.

"Z kolei w centrum tegorocznych zmian stał mikro, mały i średni biznes. To firmy, które najmocniej odczuły trudności wynikające z epidemii i które najpilniej potrzebują obniżek i uproszczeń w rozliczaniu podatków " - podkreślił wiceminister.

Założeniem ustawy o estońskim CIT jest przesunięcie czasu poboru podatku do momentu wypłaty zysków z przedsiębiorstwa. Małe i średnie firmy będą mogły wybrać, czy chcą skorzystać z nowego rodzaju opodatkowania, czy wolą rozliczać się na dotychczasowych zasadach. Zgodnie z ustawą, z opodatkowania estońskim CIT będzie mogła skorzystać spółka kapitałowa - z o.o. lub akcyjna, w której udziałowcami są wyłączenie osoby fizyczne. Próg poniżej którego firma będzie miała prawo do tego rozwiązania, to 100 mln zł przychodów rocznie.