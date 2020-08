MF: Oprocentowanie obligacji detalicznych we wrześniu na poziomie z sierpnia

"Oprocentowanie obligacji oszczędnościowych we wrześniu pozostaje bez zmian i będzie preferencyjne w stosunku do obligacji hurtowych. Dostępne będą obligacje ze stałej oferty z oprocentowaniem od 0,50% do 1,70% oraz dodatkowo, dedykowane beneficjentom programu Rodzina 500+, obligacje rodzinne z oprocentowaniem 1,50% lub 2,00% w pierwszym roku oszczędzania. Obligacje skarbowe, w pełni gwarantowane przez Skarb Państwa, to najbezpieczniejszy sposób oszczędzania, bez limitów kwotowych, z elastycznym dostępem do zgromadzonych środków. Wszystkie obligacje oszczędnościowe można kupić przez internet, bezpiecznie i wygodnie" - powiedział wiceminister finansów Piotr Nowak, cytowany w komunikacie.