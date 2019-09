MF: Oprocentowanie obligacji oszczędnościowych w X na poziomie z IX

"W październiku obligacje oszczędnościowe będą oferowane na niezmienionych warunkach - oprocentowanie od 1,50% do 2,70% w skali roku. Beneficjenci programu 500+ będą mogli nabyć obligacje rodzinne na korzystniejszych warunkach, uzyskując w pierwszym roku oszczędzania oprocentowanie 2,80% i 3,20%, odpowiednio, w przypadku zakupu 6-letnich i 12-letnich obligacji rodzinnych" - powiedział wiceminister finansów Piotr Nowak, cytowany w komunikacie.

Oprocentowanie obligacji stałoprocentowych 3-miesięcznych wynosi 1,50% w skali roku, a 2-letnich papierów skarbowych 2,10%. Pozostałe obligacje w pierwszym okresie odsetkowym oprocentowane są odpowiednio: 2,20% dla 3-latek, 2,40% dla 4-latek oraz 2,70% dla 10-latek. 6- i 12-letnie obligacje rodzinne przeznaczone dla beneficjentów programu "Rodzina 500 plus" oprocentowane są odpowiednio 2,80% i 3,20% w pierwszym roku oszczędzania.

Dla papierów 3-letnich oprocentowanie wyliczane jest co pół roku w oparciu o wartość sześciomiesięcznej stopy procentowej, po której banki pożyczają sobie pieniądze. W przypadku obligacji 4-letnich oprocentowanie ulega zmianie co roku i jest wyliczane na podstawie sumy wskaźnika inflacji z ostatnich 12 miesięcy oraz marży - utrzymanej na poziomie 1,25%. Ten sam mechanizm, co dla 4-letnich, obowiązuje również w przypadku obligacji 10-letnich.