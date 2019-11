MF: Oprocentowanie obligacji oszczędnościowych w XII na poziomie z XI

"Do końca tego roku warunki oprocentowania wszystkich rodzajów obligacji oszczędnościowych utrzymane zostają na niezmienionym poziomie. Grudzień jest też ostatnim miesiącem, w którym można nabyć obligacje na Koncie IKE-Obligacje w ramach tegorocznego limitu. W 2019 roku wynosi on 14 295 zł. Konto IKE-Obligacje umożliwia bezpieczne pomnażanie oszczędności z myślą o przyszłej emeryturze" - powiedział wiceminister finansów Piotr Nowak, cytowany w komunikacie.

Dla papierów 3-letnich oprocentowanie wyliczane jest co pół roku w oparciu o wartość sześciomiesięcznej stopy procentowej, po której banki pożyczają sobie pieniądze. W przypadku obligacji 4-letnich oprocentowanie ulega zmianie co roku i jest wyliczane na podstawie sumy wskaźnika inflacji z ostatnich 12 miesięcy oraz marży - utrzymanej na poziomie 1,25%. Ten sam mechanizm, co dla 4-letnich, obowiązuje również w przypadku obligacji 10-letnich. Dla papierów skarbowych o najdłuższym horyzoncie czasowym wyższa jest jednak wysokość marży, która wynosi 1,5%.