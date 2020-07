MF planuje zmianę wagi ryzyka dla części ekspozycji zabezp. hipoteką

Z szacunków Narodowego Banku Polskiego (NBP), na które powołuje się MF wynika, że obniżenie wagi ryzyka będzie skutkowało zmniejszeniem wymaganego kapitału krajowego sektora bankowego o ok. 0,5 mld zł.

"Taka kwota uwolnionego kapitału umożliwiłaby sektorowi bankowemu udzielenie ok. 5 mld zł nowych kredytów z wagą ryzyka 100% lub ok. 10 mld zł nowych kredytów z wagą ryzyka 50% (np. kredytów takich, do których ma zastosowanie projektowane rozporządzenie)" - podano w uzasadnieniu projektu.