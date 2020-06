MF: Podatnicy złożyli drogą elektroniczną rekordowe 18,3 mln zeznań podatkowych

"Tegoroczny rekord deklaracji złożonych elektronicznie to dla nas sygnał, że idziemy w dobrym kierunku - przygotowywane przez nas narzędzia do rozliczeń sprawdzają się w praktyce. Dzięki nim rozliczanie podatków zajmuje mniej czasu i jest prostsze" - powiedział minister finansów Tadeusz Kościński, cytowany w komunikacie.

Według wstępnych danych w 2020 r. padł nowy rekord deklaracji złożonych elektronicznie - ponad 18,3 mln. Ogółem złożono ok. 20,9 mln PIT-ów.

Tak dobry wynik to m.in. zasługa usługi Twój e-PIT, przez którą wpłynęła niemal połowa elektronicznych rozliczeń (ok. 8,7 mln). Podatnicy jeszcze chętniej niż rok wcześniej skorzystali z automatycznego rozliczenia w usłudze (3,8 mln do 2,2 mln), dzięki któremu nie muszą sami wypełniać wszystkich pozycji deklaracji, przeprowadzać obliczeń itd., podkreślił resort.