MF podtrzymuje plan przekazania projektu estońskiego CIT-u do konsultacji w VII

"Już niedługo zostaną opublikowane na stronach Ministerstwa Finansów przepisy wprowadzające to rozwiązanie w życie" - powiedział wiceminister finansów Jan Sarnowski w trakcie śniadania z dziennikarzami. W przekazanym materiale prasowym podano, że projekt trafi do konsultacji społecznych w lipcu.

Wcześniej MF zapowiadało, że projekt zostanie przedstawiony do konsultacji w końcu czerwca lub na początku lipca.

Z planowanego rozwiązania - po jego wprowadzeniu - będą mogły skorzystać małe i średnie spółki kapitałowe, osiągające przychody do 50 mln zł i zatrudniające co najmniej trzech pracowników, które zdecydują się reinwestować zysk w rozwój firmy. W ocenie MF, ma to być ponad 200 tys. firm. Roczny koszt dla budżetu państwa szacowany jest na 5 mld zł.