MF: Polacy złożyli ok. 16 mln rocznych PIT-ów przez internet

"Według wstępnych danych w 2019 r. padł nowy rekord złożonych elektronicznych deklaracji - około 16 mln. Rok wcześniej było to prawie 11,4 mln. Tak dobry wynik to zasługa nowej usługi - Twój e-PIT. Ostateczne dane będą znane za około 2 tygodnie, gdyż deklaracje złożone w ostatnich dniach kwietnia w formie papierowej, mogły jeszcze nie dotrzeć do urzędów skarbowych. Samodzielnie wypełnione zeznania mają pierwszeństwo nad deklaracją automatycznie zaakceptowaną w usłudze Twój e-PIT. Należy więc poczekać aż wszystkie wysłane dokumenty dotrą do urzędów skarbowych" - czytamy w komunikacie