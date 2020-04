MF przygotowało projekt ws. wstrzymania egzekucji administracyjnej

Jak podkreśliło Ministerstwo Finansów, "wszystkich szkód epidemii, jak i jej skali, nie da się z góry przewidzieć, a wszystkie sektory gospodarki są ze sobą ściśle powiązane i od siebie, choćby częściowo, uzależnione" i z tego też względu proponuje, by rozporządzenie to odnosiło się do wszystkich zobowiązanych.