MF: Scenariusz ścieżki PKB w 2020 roku to spadek o 4-5% r/r

"Prognoza spadku PKB w 2020 roku według Komisji Europejskiej to 4,3%, natomiast nasza prognoza aktualna - tj. scenariusz, bo przy tej niepewności powinniśmy mówić o scenariuszu - mieści się w zakresie od 4% do 5% spadku PKB w br., ale nie jest formalna prognoza. Najbliższa publikacja prognoz zakładana jest w nowelizacji ustawy budżetowej na rok 2020 " - powiedziała Bęza-Bojanowska podczas wideokonferencji.

"Scenariusz ścieżki PKB w APK 2020 zakładała, że lockdown będzie trwał do połowy maja i powrót na ścieżkę wzrostu nastąpi w III kw. i to podtrzymujemy. Natomiast wychodzenie z lockdownu jest wolniejsze niż zakładaliśmy, więc prawdopodobna jest korekta tej prognozy w dół. i ją zawrzemy ją najprawdopodobniej w nowelizacji. Trochę za wcześnie, by o tym mówić, bo mamy za mało danych makro za kwiecień, ale wygląda na to, że ta prognoza była dosyć optymistyczna. KE po nas publikowała już pokazała prognozę spadku PKB - o 4,3%, zaś konsensus jest przedziale 4-5% i prawdopodobnie my też będziemy zmierzali w tym kierunku" - dodała Bojanowska.