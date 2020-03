MF: Sprzedaż obligacji detalicznych spadła m/m do 2 293 mln zł w lutym

Na zakup obligacji rodzinnych dedykowanych beneficjentom programu Rodzina 500+ przeznaczono 18,4 mln zł. Obligacje rodzinne kierowane są wyłącznie do osób otrzymujących świadczenie w ramach programu Rodzina 500+, które chcą oszczędzać na przyszłe potrzeby swoich dzieci. Beneficjenci programu mogą nabywać ten rodzaj obligacji do wysokości kwoty przyznanego świadczenia wychowawczego. Obligacje rodzinne są dostępne w ciągłej sprzedaży, zatem ich zakupu można dokonać w dowolnym momencie.

""W lutym sprzedaż skarbowych obligacji oszczędnościowych osiągnęła wartość blisko 2,3 mld zł. Luty jest zatem miesiącem, w którym po raz kolejny został przekroczony pułap 2 mld zł. Dobry wynik sprzedaży pokazuje, że rośnie grupa oszczędzających dostrzegająca zalety obligacji skarbowych. Nasze obligacje to przede wszystkim pełne bezpieczeństwo i gwarantowany zysk przy elastycznym dostępie do oszczędności. Popularność obligacji skarbowych jest niewątpliwie związana z dobrym dopasowaniem do indywidualnych potrzeb oszczędzających" - skomentował wiceminister finansów Piotr Nowak, cytowany w komunikacie.