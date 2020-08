MF: Sprzedaż obligacji detalicznych wzrosła m/m do 2 375 mln zł w lipcu

"Sprzedaż skarbowych obligacji oszczędnościowy w lipcu wyniosła 2,4 mld zł, co przekłada się na wzrost popytu o 90% w porównaniu do czerwca br. Oznacza to powrót zainteresowania ofertą Ministerstwa Finansów do poziomów z pierwszego kwartału br. W lipcu największym zainteresowaniem oszczędzających cieszyły się obligacje 3-miesieczne, których aktualne oprocentowanie wynosi 0,50%. Łącznie od początku tego roku nabywcy indywidualni przeznaczyli na zakup instrumentów skarbowych kwotę 17 mld zł, czyli tyle co w całym 2019 roku i niemalże dwukrotnie więcej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku" - powiedział wiceminister finansów Piotr Nowak, cytowany w komunikacie.