MF: Wśród nabywców euroobligacji dominowali dziś inwestorzy z Europy i USA

"Inwestorzy po raz kolejny stanowczo potwierdzili zaufanie do fundamentów naszej gospodarki, jak również działań podjętych przez rząd, które mają ograniczyć negatywne skutki pandemii. Struktura nabywców obligacji jest mocno zdywersyfikowana. Pod względem geograficznym dominujący udział mają inwestorzy z Europy i ze Stanów Zjednoczonych. Jeśli chodzi o samych inwestorów, to odnotowano duże zainteresowanie ze strony banków centralnych i instytucji publicznych. Wskazuje to, że polski dług pozostaje atrakcyjną i bezpieczną przystanią dla stabilnych, dużych inwestorów, którzy szukają wysokiej jakości na międzynarodowych rynkach finansowych" - czytamy w komunikacie.