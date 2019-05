MF zorganizuje 2 przetargi zamiany, bez przetargów sprzedaży obligacji w czerwcu

"Poziom sfinansowania tegorocznych potrzeb pożyczkowych brutto na koniec maja wyniósł 73%. Stan środków na rachunkach budżetowych ukształtował się na poziomie ok. 66 mld zł. Podobnie jak to miało miejsce w maju, w związku z wysokim stopniem sfinansowania potrzeb pożyczkowych i komfortową sytuacją płynnościową budżetu obydwa przetargi organizowane w czerwcu będą przetargami zamiany" - napisał wiceminister finansów Piotr Nowak w komentarzu do podaży papierów skarbowych.