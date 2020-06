MFiPR oferuje 100 mln zł w dotacjach na B+R na walkę z koronawirusem

"Nowe środki uzupełnią ofertę, którą w programie Inteligentny Rozwój tworzą nabory dedykowane walce z koronawirusami. Dotacje w ogłaszanym konkursie wesprą infrastrukturę B+R niezbędną do udoskonalenia produktów służących zwalczaniu pandemii" - powiedziała minister funduszy i polityki regionalnej Małgorzata Jarosińska-Jedynak, cytowana w komunikacie.

"Udostępniając kolejną pulę środków dla innowatorów, pomagamy w inwestycjach budujących polską tarczę antywirusową. Zapraszamy przedsiębiorców, którzy zamierzają zainwestować w badania i rozwój, a zwłaszcza w przetwarzanie danych związanych z pandemią koronawirusa oraz w infrastrukturę służącą do testowania i przygotowania do produkcji szczepionek, respiratorów, środków odkażających i innych produktów leczniczych" - dodała wiceminister Anna Gembicka, odpowiadająca w MFiPR za program Inteligentny Rozwój.

Nabór wniosków przeznaczony jest dla firm planujących budowę lub unowocześnienie infrastruktury, niezbędnej do opracowania, przetestowania i udoskonalenia produktów służących zwalczaniu pandemii COVID-19 do fazy bezpośrednio poprzedzającej ich wdrożenie do masowej produkcji. Dofinansowanie otrzymają: