MFiPR: Wartość dotacji w 13 nowych konkursach Inteligentny Rozwój to 3 mld zł

"Oferta jest zatem szeroka i dostosowana do potrzeb firm. Najwięcej, bo 1,4 mld zł w pięciu konkursach przeznaczamy na wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach oraz 1,25 mld zł na prowadzenie prac B+R przez firmy. Utrzymujemy zatem kurs obrany na zwiększanie innowacyjności naszej gospodarki i wzmacnianie jej konkurencyjności na rynkach międzynarodowych. Nieodzownym elementem jest tu dalsze zacieśnianie współpracy biznesu z nauką i stałe podnoszenie ich potencjału badawczego-rozwojowego. To także znajdzie odzwierciedlenie w przyszłorocznych planach inwestycyjnych POIR" - powiedziała minister funduszy i polityki regionalnej Małgorzata Jarosińska-Jedynak, cytowana w komunikacie.

W przyszłym roku w ramach prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa planowane są do ogłoszenia 3 konkursy na kwotę 1,25 mld zł, w przypadku zagadnienia wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I przeprowadzone zostaną 3 konkursy na łączną kwotę alokacji 375 mln zł.

"2020 rok przyniesie również nowe szanse na dotacje na innowacje w przedsiębiorstwach. W 5 nowych konkursach do wzięcia będzie 1,4 mld zł. Planowane są 3 nabory w badaniach na rynek (konkurs ogólny, konkurs dla miast średnich oraz konkurs na rzecz dostępności), jeden konkurs w poddziałaniu 'Kredyt na innowacje technologiczne' oraz jeden ' -Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych - Go to Brand'" - podano także.