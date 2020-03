MFiPR wprowadziło ułatwienia w kredycie technologicznym w zw. z koronawirusem

"Najważniejsze zmiany, z których skorzystają firmy, to m.in. zniesienie ograniczenia kwoty premii technologicznej - teraz będzie to nawet więcej niż 6 mln zł, czy rozszerzenie i uszczegółowienie katalogu wydatków kwalifikowanych projektu - obok kosztów zakupu, montażu i uruchomienia nowych albo używanych środków trwałych, będzie możliwość refundacji kosztów ich transportu" - powiedziała minister funduszy i polityki regionalnej Małgorzata Jarosińska-Jedynak, cytowana w komunikacie.

"Do tego proponujemy zniesienie wymogu innowacyjności efektów projektu w skali kraju oraz możliwość przeznaczenia kredytu technologicznego na pokrycie wkładu własnego w kosztach kwalifikowanych projektu, co do tej pory nie było możliwe" - dodała szefowa resortu.