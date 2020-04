MFPR: Organizacje nienastawione na zysk mogą otrzymać do 20 mln zł

"Wybór pośrednika nastąpi w przyspieszonym trybie, więc liczymy, że niebawem podmioty ekonomii społecznej będą mogły skorzystać także z tego wsparcia. To kolejna forma pomocy, dzięki której łagodniej przejdą przez czas pandemii" - podkreśliła Jarosińska-Jedynak.

Wcześniej, w marcu MFPR ogłosiło zmiany w zasadach spłaty pożyczek dla podmiotów ekonomii społecznej (wprowadzono wakacje kredytowe i wydłużony okres spłaty, a w przypadku trudnej sytuacji finansowej możliwość obniżenia oprocentowanie do 0% na okres do 12 miesięcy).

Podmioty ekonomii społecznej to organizacje, nienastawione na zysk. Prowadzą działalność w celach głównie społecznych, a zyski reinwestują w cele statutowe lub we wspólnotę. Podmioty ekonomii społecznej to m.in. spółdzielnie pracy, inwalidów i socjalne, centra integracji społecznej, kluby integracji społecznej, zakłady aktywności zawodowej, warsztaty terapii zajęciowej, organizacje pozarządowe i organizacje pożytku publicznego oraz organizatorzy wolontariatu prowadzący działalność gospodarczą, z której zyski wspierają realizację celów statutowych.