MFPR planuje dalsze zwiększanie Funduszu Pożyczkowego

"970 mln zł w 1 105 wnioskach o pożyczki płynnościowe z POIR - to prawie dwukrotnie więcej niż aktualny budżet programu. Obecnie wszyscy pośrednicy czasowo wstrzymali nabór i koncentrują się na ocenie złożonych już wniosków. Pula środków dla każdego z 10 pośredników może zostać zwiększona, kiedy ocenionych zostanie co najmniej połowa złożonych wniosków" - czytamy w komunikacie.

"Część firm złożyła wnioski o pożyczki płynnościowe finansowane z programu Inteligentny Rozwój w więcej niż jednej instytucji finansowej. Pula wypłaconych przedsiębiorcy pożyczek nie może łącznie przekroczyć 15 mln zł. Dlatego po weryfikacji co najmniej połowy wniosków może okazać się, jakiej dokładnie kwoty zwiększenia funduszu pożyczkowego potrzebujemy. Na razie szacujemy, że może to być nawet 200-300 mln zł. Chcemy zaangażować do jej udzielania nowe instytucje finansowe, które będą działać obok już aktywnych pośredników, po to, żeby proces oceny wniosków i wypłaty na konta przebiegał maksymalnie szybko" - powiedziała minister funduszy i polityki regionalnej Małgorzata Jarosińska-Jedynak, cytowana w komunikacie.