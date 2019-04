MFW obniżył prognozy globalnego wzrostu PKB do 3,3% w 2019 r.

Fundusz prognozuje, że PKB USA spowolni do 2,3% w 2019 r. i do 1,9% w 2020 r. z 2,8% szacowanych na 2018 r. (oznacza to rewizję w dół prognozy na 2019 rok o 0,2 pkt proc. i w górę o 0,1 pkt proc. na 2020 rok), podano w raporcie.