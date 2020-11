MFW widzi dużą przestrzeń dla dalszego wsparcia fiskalnego w pandemii w Polsce

"Znacząca przestrzeń istnieje dla dalszego fiskalnego wsparcia, które może wymagać ewolucja pandemii. Redukcja wskaźników długu publicznego w poprzednich latach umożliwiła rządowi energiczną odpowiedź na kryzys i taka odpowiedź miała miejsce. Co więcej, rząd zgromadził duże rezerwy gotówki i cieszy się z korzystnych warunków dostępu do rynków kapitałowych. Nadal istnieje miejsce w kontekście konstytucyjnego limitu długu, a poziom zadłużenia pozostaje zrównoważony" - czytamy w komunikacie MFW z okazji zakończenia misji w Polsce.

Według Funduszu, po opanowaniu pandemii, polityka władz powinna być coraz bardziej ukierunkowana na realokację i wzmacnianie zasobów (w tym siły roboczej) potrzebnych do powrotu do silnego wzrostu gospodarczego, w wysokości sprzed pandemii.

Według Funduszu, zadłużenie tego sektora wyniesie w br. 59,3% PKB, a następnie wzrośnie do 59,4% PKB w 2021 r., by spaść do 57,8% PKB w 2022 r. W latach 2023-2025 wskaźnik ten prognozowany jest na poziomach odpowiednio: 57,3%, 57,6% i 58,1%.