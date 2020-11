MI/CUPT: Kolejowe przewozy intermodalne wzrosną do ok. 3 mln TEU w 2028-2029

Prognoza dla kolejowych przewozów intermodalnych w Polsce zakłada ich wzrost do poziomu ok. 3 mln TEU w 2028-2029 r., wynika z dokumentu "Informacja ministra infrastruktury na temat kierunków rozwoju transportu intermodalnego do 2030 r. z perspektywą do 2040 r.". Autorzy dokumentu, którego celem jest m.in. stworzenie optymalnych warunków dla integracji międzygałęziowej w polskim transporcie, chcieliby, by został przyjęty do końca br.