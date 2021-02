MI planuje zmiany w uzyskiwaniu uprawnień przez kierowców zawodowych

Celem projektu ustawy o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw jest wdrożenie do polskiego systemu prawnego przepisów dyrektyw unijnych dot. wstępnej kwalifikacji i okresowego szkolenia kierowców niektórych pojazdów drogowych oraz praw jazdy .

"Nowością zaproponowaną w projekcie ustawy będzie umożliwienie prowadzenia szkoleń dla kierowców zawodowych w formie e-learningu. [...] Nowelizacja ustawy zakłada m.in. ustanowienie nowego dokumentu, w postaci karty kwalifikacji kierowcy, jako dokumentu potwierdzającego uprawnienia kierowcy do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy. Dokument ten będzie wydawał starosta" - czytamy w komunikacie.

W projekcie wprowadzono zmianę sposobu stosowania przez starostę przepisów dotyczących osób, które kierowały pojazdem pod wpływem alkoholu. Zostaną zlikwidowane skierowania na badania i kursy reedukacyjne. Osoby ubiegające się o przywrócenie uprawnień do kierowania pojazdami będą musiały wykonać badania i kursy oraz uzyskać odpowiednie orzeczenia i zaświadczenia dopiero przed rozpoczęciem tego procesu.

Rozszerzone mają zostać zasady stosowania przepisów o zawieszeniu uprawnień do kierowania pojazdami.

W ramach projektu zaplanowano zmiany w funkcjonowaniu Komisji ds. weryfikacji i rekomendacji pytań egzaminacyjnych. Obecnie Komisja przygotowuje i weryfikuje pytania samodzielnie albo weryfikuje pytania przesłane przez podmioty zewnętrzne. Zgodnie z projektem Komisja będzie uprawniona do opracowywania nowych pytań. Dodatkowo planowane jest ograniczenie liczby członków Komisji, co ma przyczynić się m.in. do ograniczenia kosztów jej funkcjonowania.