MI: Ponad połowa zadań z Programu budowy 100 obwodnic skierowana do realizacji

Planowana długość obwodnicy Wielunia to ponad 10 km. Dotychczas nie były dla niej prowadzone prace przygotowawcze. Dzięki zatwierdzonemu programowi inwestycji będą mogły rozpocząć się prace niezbędne do określenia wariantów przebiegu obwodnicy, zaznaczono.

"Podstawowym celem budowy obwodnicy Wielunia jest wyprowadzenie ruchu tranzytowego, jaki koncentruje się w mieście w ciągu drogi krajowej nr 45. W ostatnich latach oddano obejście Wielunia w osi wschód-zachód, w ciągu drogi krajowej nr 74. Oddanie drogi ekspresowej S8 pomiędzy Łodzią a Wrocławiem spowodowało znaczący wzrost ruchu w osi północ-południe. Planowana inwestycja ma za zadanie przenosić rosnące potoki ruchu z i do drogi ekspresowej S8. Na południe od Wielunia ruch rozdziela się na drogi krajowe nr 43 i 45 prowadzące do Częstochowy i autostrady A1 oraz Kluczborka i korytarza drogi krajowej nr 11, planowanej do rozbudowy do parametrów drogi ekspresowej S11" - czytamy w komunikacie.