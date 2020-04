budownictwo 59 minut temu

MI: PUT Intercor ma umowę na odcinek S7 pod Miechowem za 752,9 mln zł

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) podpisała z Przedsiębiorstwem Usług Technicznych Intercor umowę na realizację drogi ekspresowej S7 na odcinku Moczydło (granica woj. małopolskiego) - Miechów o wartości ok. 752,9 mln zł, poinformował minister infrastruktury Andrzej Adamczyk. Długość odcinka to ok. 18,7 km.