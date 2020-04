MI skierowało do realizacji 3 obwodnice w woj. podlaskim

"Podstawowym celem budowy obwodnic Suchowoli, Sztabina i Białobrzegów jest wyprowadzenie ruchu z centrów tych miejscowości, który obecnie odbywa się po drodze krajowej numer 8. Działanie to jest elementem szerszego przedsięwzięcia, jakim będzie przebudowa całego odcinka drogi krajowej nr 8 od Suchowoli do Augustowa" - czytamy w komunikacie.

Zadanie to swoim zakresem obejmuje budowę 24,1 km drogi ekspresowej od końca realizowanej obwodnicy Suwałk do granicy państwa w Budzisku. W ramach zadania powstaną m.in. węzły drogowe: Suwałki Północ i Szypliszki, przebudowana zostanie infrastruktura techniczna oraz zbudowane drogi dojazdowe dla zapewnienia połączeń lokalnych oraz urządzenia ochrony środowiska, podkreślono.

Droga ekspresowa S61 na tym odcinku stanowi element dwóch międzynarodowych korytarzy transporotowych - Via Baltica i Via Carpatia. Realizacja tego odcinka ma znacznie zarówno dla ruchu lokalnego, krajowego, jak i międzynarodowego.

"W ramach rządowego programu do 2030 r. powstanie 100 obwodnic na sieci dróg krajowych o łącznej długości ok. 820 km. Będą to trasy o najwyższych parametrach technicznych, dostosowane do przenoszenia obciążenia 11,5 t/oś. Inwestycjom tym będą towarzyszyły urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego, w tym oświetlenie spełniające wytyczne prawidłowego oświetlenia przejść dla pieszych" - przypomniano.