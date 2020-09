MI skierowało do realizacji obwodnice Słupska i Kobylnicy

"Kierujemy do realizacji kolejne zadania z programu budowy 100 obwodnic. Słupsk i Kobylnica zyskają tak bardzo potrzebne mieszkańcom i kierowcom obwodnice. Obecny rząd udowodnił wielokrotnie, że dotrzymuje danego słowa. Nie tak dawno ogłosiliśmy realizację 100 obwodnic, głównie średnich i mniejszych miejscowości, a dotychczas uruchomiona została już ponad połowa zadań z tego programu" - powiedział wiceminister infrastruktury Rafał Weber, cytowany w komunikacie.

W ramach planowanej inwestycji powstanie nowy odcinek drogi klasy GP (głównej o ruchu przyspieszonym) o długości ok. 9 km. Podstawowym celem budowy obwodnicy Słupska i Kobylnicy jest wyprowadzenie ruchu tranzytowego, jaki koncentruje się w mieście na drodze krajowej nr 21. Chodzi przede wszystkim o ruch z obecnej obwodnicy Słupska w ciągu S6 w kierunku Łeby, podano również.

Inwestycja przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa mieszkańców, odciąży układ komunikacyjny, a także zwiększy przepustowość dróg w Słupsku. Inwestycja będzie powiązana z realizacją ciągu drogi ekspresowej S6, która jest planowana w najbliższych latach. Obecnie budowana jest pierwsza część tej trasy w kierunku Trójmiasta. Budowa obwodnicy poprawi również warunki i bezpieczeństwo przejazdu dla ruchu dalekobieżnego i regionalnego. Jednocześnie zachowane zostaną najwyższe wymogi ochrony środowiska, zdrowia i życia mieszkańców oraz zrównoważonego rozwoju.

W ramach rządowego Programu powstanie 100 obwodnic na sieci dróg krajowych o łącznej długości ok. 820 km. Będą to trasy o najwyższych parametrach technicznych, dostosowane do przenoszenia obciążenia 11,5 t/oś. Inwestycjom tym będą towarzyszyły urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego, w tym oświetlenie spełniające wytyczne prawidłowego oświetlenia przejść dla pieszych.