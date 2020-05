MI:14 lotnisk otrzyma 142,2 mln zł wsparcia w 2020 roku z powodu pandemii

Ministerstwo Infrastruktury przygotowało projekt rozporządzenia w sprawie lotnisk użytku publicznego, na których należy zapewnić utrzymanie minimalnej gotowości operacyjnej. Zostaną nią objęte wszystkie lotniska, które przed wybuchem epidemii prowadziły regularną działalność operacyjną. Są to:

"W ten sposób dajemy narzędzie wsparcia dla wszystkich najważniejszych lotnisk w Polsce, wbrew zarzutom, które były w naszą stronę formułowane. Robimy to bez względu na to, czy port lotniczy jest prowadzony wyłącznie przez samorząd, czy ma w nim udział podmiot państwowy" - dodał wiceminister .

Rządowa pomoc trafi również do lotnisk, które są prowadzone przez władze samorządowe i to one ponoszą odpowiedzialność za prowadzenie obiektu, a także zapewnienie bezpieczeństwa jego funkcjonowania. Decyzja o finansowym wsparciu została podjęta ze względu na znaczenie systemu infrastruktury lotniczej dla bezpieczeństwa i stabilności gospodarki państwa, podkreślono.