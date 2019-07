Microsoft idzie na rekord świata. Najdroższa spółka globu jeszcze drożeje

Kurs akcji Microsoftu na rynku pozagiełdowym rośnie w piątek o nawet ponad 4 proc., przebijając poziom 140 dol. To rekord dla spółki stworzonej przez Billa Gatesa (ma 9 proc. akcji). W ten sposób jej wartość dochodzi do 1,07 biliona dolarów.

To nie tylko rekord Microsoftu, ale i blisko rekordu świata. Ten dotychczas należał do Apple. Producent iPhone'ów w październiku ubiegłego roku przekroczył 1,1 bln dol. kapitalizacji.

Teraz Microsoft może być najwięcej wartą spółką w historii. A to wszystko dzięki wynikom, jakie ostatnio prezentuje. Drugi kwartał skończył się zyskiem, który kompletnie zaskoczył analityków.

Przychody wzrosły o 12 proc. do 33,7 mld dol., o miliard dolarów przebijając oczekiwania rynku. Wszystko to efekt zmiany profilu spółki, która coraz mniej kojarzy się z Windowsami, a coraz bardziej z chmurą internetową.

Dywizja "inteligentnej chmury" dała przychody 11,4 mld dol. w pierwszym kwartale. Przychody ze sprzedaży programu głównego produktu "chmurowego" Azure wzrosły o aż 64 proc. Rok temu co prawda wzrost był szybszy, bo 89-procentowy, a w pierwszym kwartale 2019 73-procentowy, ale takie dynamiki są do osiągnięcia zanim sprzedaż osiągnie swoją masę.

Największym konkurentem Microsoftu w segmencie chmury internetowej jest Amazon Web Services, który ma 32,8 proc. udziału w rynku. Microsoft doszedł do 14,6 proc., a Google - 9,9 proc.

Segment oprogramowania Microsoftu też rósł dynamicznie. Wzrost Linkedina i Office365 pomógł w skoku przychodów o 14,3 proc. do 11,05 mld dol. Serwis społecznościowy Linkedin zwiększył przychody o aż 25 proc. rok do roku do 371 mln dol. Korzysta z niego już 630 mln osób.