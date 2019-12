Microsoft planuje znaczący rozwój oferty DaaS w Polsce w 2020 roku

"Microsoft wraz z partnerami planuje uruchomienie programu dla urządzeń Surface for Business, który umożliwi przedsiębiorstwom z sektora MŚP długoterminowy wynajem sprzętu wraz z pakietem usług. Model ten ma obejmować również gwarancję, dzięki czemu biznes nie będzie musiał martwić się ewentualnymi naprawami sprzętu" - czytamy w komunikacie.

Model DaaS stanowi odpowiedź na wyzwanie, jakim jest szybkie starzenie się technologii. Decydując się na wynajem sprzętu, firmy zyskują pewność, że wykorzystywany przez nie sprzęt będzie posiadał aktualne funkcjonalności oraz nie straci wydajności. Model DaaS pozwala biznesowi przygotować się na kolejne wyzwania i sprawia, że technologia wspiera rozwój bez spowolnienia kluczowych procesów, podano także.

"Skoro wynajmujemy samochód, dlaczego nie mielibyśmy wynajmować sprzętu IT? Wraz z większą liczbą zleceń oraz klientów rosną również potrzeby firm. Muszą one zatrudniać nowych pracowników, którzy potrzebują służbowego komputera czy telefonu komórkowego. Nie każde przedsiębiorstwo, w szczególność z sektora MŚP, może sobie pozwolić na taką inwestycję z dnia na dzień. Model DaaS rozbudowy infrastruktury IT nie hamuje rozwoju firmy i pozwala szybko zapewnić narzędzia pracy nowym członkom zespołu. Koszty inwestycyjne są zastępowane kosztami operacyjnymi, co przyśpiesza proces decyzyjny" - czytamy dalej.

Wynajem nie dotyczy jedynie sprzętu, ale również oprogramowania, w tym pakietów biurowych w chmurze jak Office 365. Często w ramach wynajmu można liczyć również na wsparcie powdrożeniowe, co znacznie odciąża dział IT. W czasach, gdy na rynku brakuje specjalistów jest to szczególnie istotne, zaznaczono także.

Jak wynika z cytowanych w materiale danych Market Research Future, globalne przychody z Device as a Service będą się zwiększać średnio o 9% rocznie do 2023 r., osiągając sumę ok. 8 mld USD.

"Model DaaS nie zyskał jeszcze popularności w Polsce, co wynika z faktu, że instytucje finansowe nie chcą wspierać firm w zakupie sprzętu wartego mniej niż 75 tys. zł. W przypadku małych i średnich przedsiębiorstw budżety projektów IT często są o wiele mniejsze. Nie oznacza to, że nie warto interesować się tym segmentem rynku. W Polsce aż 96,5% wszystkich firm stanowią mikroprzedsiębiorstwa. Ten trend może się nasilać, gdyż obecni 20- i 30-latkowie chętnie zakładają własne firmy. Badanie ARC Rynek i Opinia pokazuje, że 75% osób reprezentujących to pokolenie planuje otworzyć swój biznes" - stwierdzono także.

Microsoft to jeden z największych koncernów technologicznych na świecie.

