Microsoft: Rozwój cyfrowych kompetencji kluczowy dla 82% polskich menedżerów

"Polskie przedsiębiorstwa napotykają największe trudności w znalezieniu i pozyskaniu pracowników z odpowiednimi umiejętnościami w obszarze zastosowania chmury obliczeniowej, cyfrowego bezpieczeństwa, dostosowania wymagań biznesowych i IT oraz przetwarzania dużych zbiorów danych (Big Data). Również statystyki Komisji Europejskiej potwierdzają ten trend. Według ich szacunków do 2020 roku w całej Unii Europejskiej zabraknie ok. pół miliona specjalistów IT" - czytamy dalej.