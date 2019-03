Microsoft z partnerami zwiększa zaangażowanie w technologie dla medycyny

"Misją Microsoft jest dostarczanie klientom narzędzi do umacniania potencjału, aby osiągali więcej. Jeśli chodzi o służbę zdrowia chcemy, aby do 2030 roku sektor ten był połączony siecią powiązań bazujących na technologiach i przeszedł procesy określane w biznesie jako 'disruptive', a pacjenci stanowili agregatory danych dla AI i machine learning i w konsekwencji lepszego leczenia, opieki i profilaktyki" - powiedziała Bonfiglioli podczas konferencji Microsoft "A Vision for Re-Imagining Health".

Dodała, że jednym z wielkich zadań, w których Microsoft widzi swoją rolę jest stworzenie narzędzi technologicznych "mówiących językiem służby zdrowia i tych, którym trzeba pomóc".

W ocenie Microsoftu, technologia na rzecz służby zdrowia ma wzmacniać potencjał zespołów opieki zdrowotnej, budować skuteczne połączenia systemów i danych, zwiększać precyzję profilaktyki leczenia i w efekcie dawać "lepsze doświadczenie pacjenta, pełniejszy wgląd i poziom jakości opieki ze strony służb".

"Powiązanie IT i zdrowia ma głęboki sens w budowaniu rozwiązań dla pacjentów. Szczególną rolę do odegrania mają digitalizacja, VR, AI, a za około dekadę - quantum computing. W efekcie spodziewam się coraz silniejszego wpływu na działania służby zdrowia. Jest jeszcze jedna rzecz, która często jest w cieniu zdrowia pacjenta - potrzebujemy IT do zarządzania zasobami ludzkimi w służbie zdrowia. To nie niejważne zadanie dla technologii" - powiedział Juha Tuominen, CEO Helsinki University Hospital.

Jedną z inicjatyw technologicznych jaką realizuje jego placówka jest wirtualny szpital. Według słów, Tuominenaprojekt ma na celu technologiczne ujęcie zrozumienia całego łańcucha potrzeb pacjenta - szpitala - usług medycznych.

"Celem jest zbudowanie architektury usług, platformy technologicznej. Ścieżka pacjenta ma być zdigitalizowana i dostępna na urządzeniach mobilnych. Technologia e-kontaktu jest dostępna, ale cała ścieżka jest wciąż sfragmentaryzowana.

"Wirtualna usługa musi być kompleksowa i dostępna na jednej platformie. To nasze zadania" - wskazał CEO fińskiej placówki.

Microsoft zaangażował również podmioty naukowe i komercyjne z Polski w budowie potencjału technologicznego dla służby zdrowia w wymiarze globalnym. Naukowcy z Wydziału Automatyki, Elektroniki i Informatyki, we współpracy z ekspertami Centrum Biotechnologii z Politechniki Śląskiej, rozwijają rozwiązanie indywidualnej i ściśle dopasowanej terapii, której opracowanie możliwe jest dzięki chmurze obliczeniowej Microsoft Azure. Dzięki technologii chmurowej czas obliczeń został skrócony 54 razy.

Polski startup medyczny MedApp wykorzystuje w swojej działalności okulary do rzeczywistości rozszerzonej (AR) Microsoft HoloLens. Dotychczas używane w rozrywce, coraz częściej sprawdzają się także w innych dziedzinach życia: architekturze, przemyśle, edukacji, czy właśnie w medycynie. Firma wykorzystuje chmurę Microsoft Azure jako podstawę do tworzenia swoich produktów i usług na rzecz prowadzenia zdalnych badań EKG w czasie rzeczywistym, które dodatkowo są wspierane przez mechanizmy uczenia maszynowego.

Drugie rozwiązanie MedApp wykorzystuje sztuczną inteligencję w urządzeniach do samodzielnego badania EKG. Dane są przekazywane w czasie rzeczywistym do lekarza prowadzącego, który w każdej chwili może sprawdzić, co dzieje się z pacjentem. Algorytmy umożliwiają wykrywanie w czasie rzeczywistym najczęstszych nieprawidłowości kardiologicznych takich jak tachykardia i bradykardia, migotanie przedsionków i komór, czy bezdech.

