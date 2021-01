Mill Games podpisał list intencyjny z dwoma deweloperami z Rumunii

Pierwsza gra, którą zamierza wesprzeć Mill Games to produkcja o roboczym tytule "Anxiety Land", która należy do gatunku izometrycznych gier taktycznych. Przewiduje ona ponad 20 godzin rozgrywki, a jej wydanie jest wstępnie zaplanowane na II kw. 2022 r. Druga produkcja to trzecioosobowy survival / town builder osadzony w świecie Wikingów, z planowanym trybem co-op. Roboczy tytuł tego projektu to "Ragnar Hill".

"To dopiero początek. Przez ostatni czas skupiliśmy się na analizie projektów i testach przesłanych do nas wersji demo gier. Z pośród nich wyselekcjonowaliśmy w tym momencie pięć najciekawszych projektów. Trzy z nich to gry do wydania na platformy PC, a dwa to projekty polegające na przeniesieniu na konsole ukończonych już gier" - dodał Wais.