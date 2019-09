Milton Essex celuje w pozyskanie finansowania i debiut na NewConnect w tym roku

"Według WHO, zjawisko to ma już rozmiar pandemii, bardzo duży odsetek ludzi nie zdaje sobie sprawy że ma uczulenie. W celu przyspieszenia rozpoznawania alergii za pomocą testów skórnych, chcemy zaproponować nowego typu wystandaryzowany marker termodynamiczny, który pozwala precyzyjnie określić status odpowiedzi alergicznej pod skórą. Oceniamy siłę reakcji, definiując tzw. termiczny skórny odczyn alergiczny w miejscu aplikacji alergenu. Dzięki naszemu rozwiązaniu, podstawową diagnostykę alergiczną będzie można przesunąć do gabinetów lekarzy pierwszego kontaktu, odciążając w tym alergologów, ponieważ mamy globalnie do czynienia z ogromnym deficytem specjalistów w tej dziedzinie. Nasz system da szansę, aby pacjenci z objawami alergii byli zdecydowanie lepiej zdiagnozowani, a alergolodzy głównie skupiali się na leczeniu, a nie na wykonywaniu testów" - wyjaśnił CFO spółki.